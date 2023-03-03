انخفاض درجات الحرارة وهطول أمطار خفيفة في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الجمعة توقعات الطقس في محافظات اقليم كوردستان خلال الساعات الـ48 المقبلة.

‏وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز ان "درجات الحرارة من المتوقع أن تشهد انخفاضا طفيفا خلال اليومين اضافة الى توقعات بهطول امطار خفيفة في حدود محافظة دهوك ".

واضاف البيان ان "درجات الحرارة المتوقعة خلال الساعات الـ48 القادمة ستكون كالآتي :

اربيل 21

السليمانية 21

دهوك 20

حلبجة 21

سوران 20

كرميان 25

زاخو 21