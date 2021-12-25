انخفاض درجات الحرارة في كوردستان باستثناء گرميان

شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان، يوم السبت، عن وصول موجة هواء باردة الى الاقليم ستؤدي الى انخفاض كبير في درجات الحرارة في عموم المناطق باستثناء گرميان.

وقالت المديرية في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن موجة هواء باردة تصل اليوم، الى اقليم كوردستان وستؤدي الى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة في جميع المناطق.

وأضاف البيان، أن درجات الحرارة ستنخفض خلال ساعات الليل الى تحت الصفر، وخاصة في المناطق الجبلية، اما منطقة گرميان فستكون فيها درجات الحرارة اعلى من المناطق الاخرى.

وأشار البيان إلى أن تلك الموجة من البرد سيصاحبها ضباب كثيف سيؤدي انخفاض مدى الرؤية، مشدداً على أن تاثير تلك الموجة البارد سيستمر لمدة 3 ايام.

وخلال اليومين الماضيين، تغطت جبال وشوارع وقرى محافظات إقليم كوردستان، بوشاح أبيض بعد هطول موجة كبيرة من الثلوج.