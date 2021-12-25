سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

انخفاض درجات الحرارة في كوردستان باستثناء گرميان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-12-25T09:41:49+0000
انخفاض درجات الحرارة في كوردستان باستثناء گرميان

شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان، يوم السبت، عن وصول موجة هواء باردة الى الاقليم ستؤدي الى انخفاض كبير في درجات الحرارة في عموم المناطق باستثناء گرميان.

وقالت المديرية في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن موجة هواء باردة تصل اليوم، الى اقليم كوردستان وستؤدي الى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة في جميع المناطق.

وأضاف البيان، أن درجات الحرارة ستنخفض خلال ساعات الليل الى تحت الصفر، وخاصة في المناطق الجبلية، اما منطقة گرميان فستكون فيها درجات الحرارة اعلى من المناطق الاخرى.

وأشار البيان إلى أن تلك الموجة من البرد سيصاحبها ضباب كثيف سيؤدي انخفاض مدى الرؤية، مشدداً على أن تاثير تلك الموجة البارد  سيستمر لمدة 3 ايام.

وخلال اليومين الماضيين، تغطت جبال وشوارع وقرى محافظات إقليم كوردستان، بوشاح أبيض بعد هطول موجة كبيرة من الثلوج.

related

خمس وفيات و361 إصابة جديدة بكورونا في إقليم كوردستان

Date: 2021-03-11 10:11:29
خمس وفيات و361 إصابة جديدة بكورونا في إقليم كوردستان

الادعاء العام في كوردستان يوجه طلبا لبغداد بقضية "شيلان" ويصنف الجريمة

Date: 2020-09-17 12:15:56
الادعاء العام في كوردستان يوجه طلبا لبغداد بقضية "شيلان" ويصنف الجريمة

إصابة قرابة 50 نزيلا بفيروس كورونا بسجن في اقليم كوردستان

Date: 2020-07-09 14:32:55
إصابة قرابة 50 نزيلا بفيروس كورونا بسجن في اقليم كوردستان

كورونا.. 25 وفاة وأكثر من 800 إصابة بإقليم كوردستان

Date: 2021-10-27 13:42:11
كورونا.. 25 وفاة وأكثر من 800 إصابة بإقليم كوردستان

حكومة اقليم كوردستان تشرع بتوزيع الرواتب من يوم غد الخميس

Date: 2020-10-14 10:35:44
حكومة اقليم كوردستان تشرع بتوزيع الرواتب من يوم غد الخميس

ماكرون: زيارتنا لكوردستان هي رسالة مفادها بأن فرنسا لن تتخلى عن أصدقائها

Date: 2021-08-29 16:40:48
ماكرون: زيارتنا لكوردستان هي رسالة مفادها بأن فرنسا لن تتخلى عن أصدقائها

المقاتلات التركية تقصف شمال دهوك

Date: 2019-09-16 09:11:41
المقاتلات التركية تقصف شمال دهوك

وصول أول وجبة من لقاح كورونا إلى إقليم كوردستان وكركوك

Date: 2021-03-02 14:07:10
وصول أول وجبة من لقاح كورونا إلى إقليم كوردستان وكركوك