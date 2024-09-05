انخفاض حاد في إنتاج العسل بإقليم كوردستان "يثير القلق"

شفق نيوز/ شهد إنتاج العسل في إقليم كوردستان انخفاضًا ملحوظًا خلال العام الجاري 2024، حيث تقلص إلى أقل من نصف إنتاج العام الماضي 2023، مما أثار قلق النحالين والمسؤولين في القطاع.

ووفقًا لما ذكره عارف شيرواني، رئيس جمعية نحالي إقليم كوردستان، لوكالة شفق نيوز، فإن إنتاج هذا العام قد انخفض بشكل كبير، مشيراً إلى أن السبب الرئيسي يعود إلى زيادة نسبة هطول الأمطار في الربيع والرياح الباردة، مما أدى إلى إضعاف النباتات المزهرة وتقليل مصادر الغذاء للنحل.

بالإضافة إلى ذلك، يقول شيرواني، فقد اضطر بعض النحالين إلى ترك مناطقهم نتيجة للضغوط الاقتصادية.

وأضاف شيرواني: "في السنوات الماضية، كنا قادرين على تصدير العسل إلى دول مثل كندا وقطر، لكن إنتاج هذا العام لا يكفي حتى لتلبية الطلب المحلي".

وفي الوقت الحالي، أشار إلى أن هناك طلب من الإمارات العربية المتحدة لشراء 1000 طن من العسل، لكننا لا نملك الكمية الكافية لتلبية هذا الطلب."

وأوضح شيرواني أن الإنتاج الإجمالي للعسل في السنوات السابقة كان يتجاوز 500 طن، وتم تصدير جزء منه إلى الخارج، حيث تم تصدير 100 طن إلى قطر العام الماضي، و51 طنًا إلى الإمارات في عام 2022.

وتأتي هذه الأرقام كإشارة إلى التحديات التي تواجه قطاع النحل في إقليم كوردستان، في ظل تغيرات مناخية وتحديات اقتصادية تؤثر على إنتاج العسل وجودته.

وكانت جمعية نحالي محافظة دهوك قد أعلنت في وقت سابق، عن تراجع حاد في إنتاج العسل، حيث أشارت إلى أن نسبة الإنتاج تراجعت بشكل ملحوظ مقارنة بالأعوام السابقة.