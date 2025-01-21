انخفاض جديد لأسعار البنزين في السليمانية

شفق نيوز/ أعلنت محافظة السليمانية، يوم الثلاثاء، انخفاض جديد في أسعار مادة البنزين بمقدار 25 ديناراً لكل لتر، مما يعكس تحركاً لتخفيف الأعباء عن السكان في ظل تقلبات الأسعار السابقة.

و أكد بهمن شيخ قادر، المتحدث باسم محطات الوقود في السليمانية، في تصريح لوكالة شفق نيوز، أن أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة شهدت انخفاضاً جديداً في المحافظة.

وأوضح أن السعر الحالي للبنزين العادي يبلغ 900 دينار لكل لتر، بينما يبلغ سعر البنزين المحسن 1100 دينار، والبنزين السوبر 1200 دينار لكل لتر.

وكانت الأوساط الشعبية قد تداولت توقعات بانخفاض أسعار الوقود، وجاء القرار الأخير ليؤكد هذه التوقعات ويخفف من وطأة ارتفاع الأسعار في الفترة الماضية.

و تعد قضية أسعار الوقود من القضايا الأساسية التي تؤثر على حياة المواطنين في إقليم كوردستان.

وتشهد أسعار البنزين تقلبات مستمرة نتيجة عوامل اقتصادية مثل تكاليف النقل والتكرير والسياسات الحكومية المتعلقة بالامدادات. وفي خطوة لدعم استقرار السوق، قررت الحكومة العراقية مؤخراً إرسال كميات من البنزين إلى الإقليم بأسعار مخفضة، مما ساعد في التخفيف من ارتفاع الأسعار.