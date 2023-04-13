انخفاض جديد بأسعار الوقود في السليمانية

شفق نيوز/ اعلن بهمن شيخ قادر المتحدث باسم محطات السليمانية للمحروقات اليوم الخميس، عن انخفاض سعر البنزين بأنواعه المختلفة في السليمانية ​​بمقدار 25 ديناراً للتر الواحد اعتبار من مساء اليوم.

وقال شيخ قادر لوكالة شفق نيوز؛ ان "سعر الغاز السائل سينخفض ​​بمقدار (25) دينارا للتر وسيخفض الديزل بمقدار (50) دينارا للتر".

واضاف ان "سعر البنزين السوبر سينخفض من 1250 دينارا الى 1225 دينارا للتر الواحد، والمحسن من 1100 دينار الى 1075 دينارا للتر الواحد، والبنزين العادي من 900 دينار الى 875 دينارا للتر الواحد، والديزل من 850 دينارا الى 800 دينار للتر الواحد، و الغاز السائل من 550 دينارا إلى 525 دينارا للتر الواحد.

وبين المتحدث باسم محطات السليمانية للمحروقات؛ أن "الطلب على البنزين الخاص انخفض بسبب زيادة كميات البنزين المدعوم من قبل الحكومة العراقية بـ690 دينارا و المدعوم من قبل حكومة الاقليم بـ800 دينار".