انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ توقعت مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي بوزارة النقل والمواصلات في إقليم كوردستان، الأربعاء، أن تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض في مناطق ومدن الإقليم بشكل تدريجي إعتباراً من يوم غد الخميس.

وقالت المديرية في بيان، أن درجات الحرارة ستبدأ بالانخفاض بما معدله (2 - 4) درجات مئوية اعتبارا من يوم غد الخميس المصادف السابع من شهر أيلول/سبتمبر الجاري.

وأضافت أن درجات الحرارة في مراكز المدن خاصة ستصل إلى أعلى معدلاتها في وقت الظهيرة لتبلغ 40 درجة مئوية، وتنخفض بعدها إلى ما دون ذلك، وتقترب في المناطق الجبلية من 30 درجة مئوية.

ووفقا للبيان فإن، هذا الانخفاض في درجات الحرارة يتناقص تدريجيا، وستنتهي معه درجات الحرارة المرتفعة.