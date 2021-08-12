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انخفاض الحركة التجارية بين إقليم كوردستان وإيران بنحو 70%

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-08-12T07:49:09+0000
انخفاض الحركة التجارية بين إقليم كوردستان وإيران بنحو 70%

شفق نيوز/ أعلن محمد حسن مدير شركة السيطرة النوعية في معبر "برويزخان" الحدودي الدولي في إقليم كوردستان يوم الخميس انخفاض الحركة التجارية بين الإقليم وإيران بنسبة قاربت 70%.

ونقلت غرفة التجارة والصناعة في محافظة السليمانية عن حسن قوله، إن "الحركة التجارية في جميع المنافذ الحدودية المشتركة بين الإقليم وإيران تراجعت ومنذ شهر نيسان الماضي تمت ملاحظة ذلك، وشهر بعد آخر تتراجع أكثر خاصة في المنافذ القريبة من أقصى العراق مثل برويزخان".

وأضاف "إذا ما قارنا بين شهر آذار إلى شهر حزيران من هذا العام فإن الحركة التجارية انخفضت بنسبة 65% لتستمر بالانخفاض إلى نسبة 70% في شهر تموز مقارنة بشهر حزيران".

مسؤول الشركة عزا سبب تراجع الحركة التجارية إلى فتح العراق منافذه الحدودية أمام إيران، مع غياب السيطرة النوعية للحكومة الاتحادية بما يتعلق بالتعرفة الجمركية والتعامل مع الشاحنات وهذا ما يجعل تكلفة الاستيراد في تلك المنافذ أقل من مثيلاتها في إقليم كوردستان.

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