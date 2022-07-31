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انخفاض اعداد الاصابات بفيروس كورونا في كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-07-31T18:23:34+0000
انخفاض اعداد الاصابات بفيروس كورونا في كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في كوردستان، اليوم الاحد، عن انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا في الإقليم خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية. 

وبحسب بيان للوزارة، ورد إلى وكالة شفق نيوز، فإن مستشفياتها لم تسجل أي حالة وفاة بين المرضى المصابين بفيروس كورونا. 

وبين أن الإصابات الجديدة بالفيروس بلغ 406 إصابات، وذلك من بين 2182 فحصاً أجرتها مختبراتها في عموم الإقليم، مشيراً إلى أن حالات الشفاء من المرض بلغ 839 حالة.

وعن إجمالي الأعداد منذ تفشي الفيروس قبل نحو عامين، أوضح البيان أن الوفيات بلغت 7458، والإصابات بلغت 461280، وحالات الشفاء 445436.

وأمس السبت، سجلت الصحة الكوردستانية 481 حالة إصابة بالفيروس، دون وفيات.

 

 

 

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