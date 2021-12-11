انحسار كبير لكورونا.. أقل من 100 إصابة جديدة في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أظهرت الأرقام التي نشرتها وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان يوم السبت تراجعا كبيرا لإصابات ووفيات فيروس كورونا في الإقليم خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها أجرت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية ٣٤٤٤ فحصا أظهرت ٨١ إصابة جديدة بالفيروس في عموم مناطق الإقليم.

وأشارت إلى أن ٣٥١ مصابا بالوباء تماثلوا للشفاء، وتوفي ٥ مرضى جراء تداعيات الإصابة خلال الفترة ذاتها.

وقالت الوزارة إن إجمالي الاصابات في الاقليم وصل إلى ٣٧٨٢١٩ حالة منذ ظهور الجائحة، بينها ٦٩٨١ وفاة، و ٣٦٧٠٢٧ حالة شفاء.