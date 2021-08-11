انحسار بإصابات كورونا في إقليم كوردستان مع ارتفاع أعداد المتعافين

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، ان مختبراتها سجلت اصابة 1632 شخصا بفيروس كورونا خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية، وفيما اكدت وفاة 14 مصابا، اشارت الى تعافي 1204 مصابين خلال الفترة ذاتها في عموم مناطق الاقليم.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، بشأن الموقف الوبائي اليومي إن هذه الإصابات تم تشخصيها عبر اجراء 11660 فحصا خلال يوم.

البيان الوزاري اجمل عدد الأشخاص الذين تم حجرهم خلال الفترة الماضية بـ٢١٨٧١ شخصا خرجوا جميعا بعد التأكد من خلوهم من الفيروس، فيما بلغ اعداد الفحوصات التي اجرتها خلال الفترة ذاتها ٢٦١٥٨٣٢ فحصا اسفرت عن اكتشاف ٢٥٩٧٠٢ حالة اصابة مؤكدة بالفيروس تعافى منهم ٢٠٨٣٩٧ مصابا بعد تلقي العلاج اللازم.

واشار البيان الى بقاء ٤٦٣٢١ مصابا تحت العناية الطبية لحد الان، مؤكدا وصول عدد المتوفين جراء مضاعفات المرض منذ ظهوره في الاقليم الى ٤٩٨٤ متوفيا.