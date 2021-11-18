انحسار الأمطار يوجه ضربة لمنتج غذائي في إقليم كوردستان (صور)

شفق نيوز / أثرت قلة تساقط الأمطار في العام الماضي، وتأخرها هذا العام عن موعدها، على انتاج "الراشي" ما يُسمى بـ"الطحينة" في قضاء العمادية ضمن محافظة دهوك، في إقليم كوردستان، هذه المدينة المعروفة بوجود طواحين تعمل بالماء الجاري لإنتاج الراشي.

وتعمل طاحونة الراشي، وهي عبارة عن حجرين كبيرين يتحرك أحدهما بدفع الماء الجاري بالقوة لتحويل محصول السمسم إلى راشي دون إضافة أية مواد حافظة إليها.

ويتم تحميص السمسم وقليه في الفرن قبل طحنه مما يعطي مذاقا خاصا للراشي المستخدم بهذه الطريقة، والذي يُلاقي رواجا كبيراً لدى سكان المنطقة.

وعن هذه الأوضاع، عزا بهدين سليمان، صاحب مطحنة (برا عيسى) في العمادية، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، الأسباب إلى "سنة الجفاف التي مرت بها المنطقة وتأخرها هذا العام".

وأضاف سليمان، أن "الطاحون يعمل بالماء الجاري ونحن عادة نعمل مع حلول فصل الخريف ولغاية نهاية الربيع لأن في هذه الأوقات لا يحتاج المزارعون للماء لسقي مزارعهم، ولكن هذا العام وبسبب تأخر الأمطار فمازال بعض الفلاحين والقرويين يسقون بساتينهم، ولهذا الماء قليل لغاية الآن".

وأوضح أن "قلة الماء أثر على الانتاج وحاليا الذي يتم انتاجه يباع مباشرة في الطاحونة، وبالتالي لم نتمكن من تزويد المحال التجارية بالمنتج".

وللرغبة الكبيرة على هذا النوع من الراشي، يتوجه العديد من المواطنين إلى الطاحونة نفسها لشرائه مباشرة من هناك.