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انجاز 60٪ من مراجعة ملفات تقاعد الدرجات الخاصة في كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-07T18:43:59+0000
انجاز 60٪ من مراجعة ملفات تقاعد الدرجات الخاصة في كوردستان

شفق نيوز/ اعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، عن انجاز اكثر من 60 بالمائة من عملية مراجعة وتعديل رواتب اصحاب الدرجات الخاصة، مؤكدة تخصيص خطوط ساخنة لاستفسارات اصحاب الدرجات الخاصة بشأن مصير معاملاتهم.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، انه بعد الزيارة التي قام بها الوزير آوات شيخ جناب الى مديرية التقاعد وناقش بالتفصيل عملية مراجعة احالة اصحاب الدرجات الخاصة الى التقاعد، فانها تعلن انه تم لحد الان مراجعة ملفات تقاعد الدرجات الخاصة البالغ عددهم 1839 ملفا وتم الانتهاء من اكثر من 60 بالمائة منها.

واوضح البيان انه من اجل مراجعة ملفاتهم فان بامكان اصحاب الدرجات الخاصة الاتصال بالوزارة للحصول على المعلومات الكاملة بشأن ملفاتهم.

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