انجاز 51 مشروعاً صحياً في أربيل خلال 3 أعوام ( صور)

شفق نيوز / أعلنت مديرية صحة أربيل، اليوم الثلاثاء، انجاز 51 مشروعاً صحياً خلال السنوات الثلاث الماضية، أبرزها إنشاء عدد من المستشفيات الجديدة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن المديرية أقامت مؤتمراً لتوضيح حجم هذه المشاريع شارك فيه العديد من المسؤولين الحكوميين إضافة إلى أطباء ومتخصصين في مجالات مختلفة.

من جهته قال المتحدث باسم صحة أربيل بژار موسى في كلمة ألقاها خلال المؤتمر، انه "خلال السنوات الثلاث الماضية أنجزت المديرية 51 مشروعاً طبياً في حدود محافظة أربيل".

وأضاف، أن "من أهم هذه المشاريع كانت فتح 10 مستشفيات و12 مركزاً صحياً في الاقضية والنواحي المختلفة ضمن حدود محافظة أربيل إضافة إلى إنجاز مشاريع أخرى في المجال الطبي".