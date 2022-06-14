انجاز طريق في كَرميان بإشراف الإقليم وإنارة طريق في السليمانية بتخصيصات أممية

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الاعمار والإسكان في إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، تخصيص 60 مليار دينار لإتمام انجاز طريق كلار دربنديخان، فيما خصص برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مبلغ مليوني دولار لتطوير نظام الانارة في احد شوارع السليمانية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "ديوان رئاسة الوزراء بعث برسالة الى وزارة المالية والاقتصاد بتاريخ 12-6-2022 بالموافقة على تخصيص 60 مليار دينار لإنشاء طريق كلار- دربندخان".

وأشار البيان إلى "استمرار العمل لغرض الانتهاء المبكر من مشروع الطريق"، مبينا ان "وزير الاعمار قام بزيارة المشروع سبع مرات اضافة للمشاريع الاخرى في المنطقة لخدمة للمواطنين".

من جهة أخرى المديرية العامة للكهرباء في السليمانية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، خصص 2مليون دولار لإدامة منظومة الانارة في شارع ملك محمود في السليمانية وذلك من أجل تقليل استهلاك الكهرباء وحماية البيئة وإضفاء مظهر أفضل للشارع".

وأضاف البيان أن " العمل جار الآن على مشروع تجديد واستبدال مكونات شبكة الإنارة شارع ملك محمود بطول 16 كيلو متراً"، مبيناً أن "المشروع يتضمن استبدال المصابيح الصوديوم القديمة التي تستهلك الكثير من الكهرباء لمصابيح LED التي تتطلب القليل جدًا من الكهرباء وصديقة للبيئة.

وتابع البيان أنه "سيتم تغيير طريقة إطفاء الأنوار إلى نظام (المنطقة الزمنية) وذلك حسب برنامج خاص يتم فيها تشغيل وإطفاء الأنوار عند غروب الشمس وشروقها، ومن المقرر الانتهاء من المشروع خلال (365) يوما".