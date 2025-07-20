انتهاء موسم تسويق القمح في اقليم كوردستان بتسليم 400 ألف طن إلى بغداد

شفق نيوز - اربيل

أعلنت وزارة التجارة والصناعة في اقليم كوردستان، يوم الأحد، انتهاء موسم تسويق الحبوب من المزارعين في الإقليم بتسليم 400 ألف طن منها الى الحكومة العراقية الاتحادية.

وقال وكيل الوزارة سرور كمال هورامي في مؤتمر صحفي عقده اليوم وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن خطة الحكومة الاتحادية لهذا العام اقتضت تسلم 400 ألف طن من القمح المنتج في اقليم كوردستان، وعلى النحو الآتي: 145 ألف طن من محافظة السليمانية، و 13 ألف طن من محافظة حلبجة، و122 ألف طن من أربيل، و117 ألف طن من محافظة دهوك".

وأضاف أنهم تمكنوا ايضا من أن يتسلموا محصول القمح من المزارعين ضمن حدود المناطق المشمولة بالمادة 140 من الدستور، وكالاتي: 26 ألف طن من الحبوب في "گوير، ومخمور، وديبگە"، و9 آلاف طن من قضاء شيخان، و21 الف طن من منطقة "روڤیا"، ومن المزارعين العرب من سهل نينوى.

وكانت وزارة الزراعة قد أعلنت في منتصف شهر تموز/ يوليو الجاري، تحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح للموسم الزراعي 2024–2025 و للعام الثالث على التوالي.