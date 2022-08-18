انتهاء عملية مشتركة للبيشمركة والجيش العراقي في گرميان (صور)

شفق نيوز / أعلنت وزارة البيشمركة، يوم الخميس، انتهاء العملية المشتركة مع قوات الجيش العراقي، في إدارة گرميان ضمن إقليم كوردستان، بنجاح.

جاء ذلك، استمراراً للتعاون والتنسيق المشترك بين قوات البيشمركة والجيش العراقي وبقية قوات الأمن العراقية، وبعد سلسلة لقاءات وتفاهمات بين الجانبين، بحسب بيان صادر عن وزارة البيشمركة، ورد لوكالة شفق نيوز.

وأوضحت الوزارة، وفقاً للبيان، أن "قوات البيشمركة والجيش العراقي تساندهما قوات أمنية عراقية، شرعت صباح يوم الخميس (18 آب 2022)، بعملية مشتركة ضمن حدود المحاور 1 و2 و3 في منطقة گرميان، شاركت فيها ألوية المشاة 3 و5 و17 التابعة لوزارة البيشمركة".

وأضافت أن "نتيجة للعملية تم تفتيش جميع المناطق المشمولة بخطة العملية المشتركة بين الجانبين، وقامت القوات بتفتيش المنطقة وتطهيرها بالكامل، وانتهت العملية بنجاح في الوقت المحدد".

يذكر أن قوات البيشمركة وقوات الأمن العراقية، نفذت عمليات مشتركة عدة بوقت سابق في هذه المناطق الواقعة ضمن الحدود الأمنية المشتركة بين قوات البيشمركة وقوات الأمن العراقية، ومعظم هذه المناطق تحت سيطرة القوات الأمنية حالياً.