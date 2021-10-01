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انتهاء حصيلة النزاع المسلح في اربيل بستة قتلى وجرحى بينهم شرطيون

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-10-01T07:28:18+0000
انتهاء حصيلة النزاع المسلح في اربيل بستة قتلى وجرحى بينهم شرطيون

شفق نيوز/ أعلن رئيس الحكومة المحلية في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان أوميد خوشناو يوم الجمعة السيطرة على النزاع المسلح الذي اندلع مساء أمس في ناحية "حرير" شمالي المحافظة، مشيرا إلى أن حصيلته بلغت ستة قتلى وجرحى بينهم عناصر من الشرطة.

وقال خوشناو في تصريح للصحفيين، إن سبب اندلاع النزاع اجتماعي ويعود إلى خلاف على قطعة أرض بين الأُسرتين، مردفا بالقول أن هذا الخلاف بينهم منذ مدة، والظاهر انه قد وصل إلى مرحلة وقعت فيه هذه الكارثة.

وأوضح أن الحادث أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص من أُسرة واحدة، وإصابة ثلاثة من الشرطة بجروح أحدهم إصابته بليغة.

وأشار خوشناو إلى أن القانون هو من يتسيد الموقف وسيتم اتخاذ الاجراءات بحق القتلة والمتسببين بالنزاع المسلح، مبينا أن الوضع في ناحية حرير تحت السيطرة، وان قوات الشرطة والأمن الاسايش تقوم بواجباتها.

وقُتل 4 أشخاص أمس الخميس في نزاع مسلح بين أُسرتين جراء خلاف على أراض زراعية في ناحية حرير التابعة لقضاء شقلاوة، وفقا لمصدر أمني مسؤول في حديثه لوكالة شفق نيوز.

وأفاد شهود عيان بأن النزاع المسلح بين الأُسرتين تفاقم في شمال أربيل مساء الخميس بإضرام النيران في منازل ومقتل امرأة حامل.

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