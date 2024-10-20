انتهاء التصويت في انتخابات برلمان كوردستان وبدء عملية فرز الأصوات

شفق نيوز/ أغلقت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة السادسة مساءً، معلنةً انتهاء عملية التصويت في انتخابات برلمان إقليم كوردستان، وذلك في الوقت المحدد دون أي تمديد.

وكانت مفوضية الانتخابات قد أكدت مسبقاً أنها لن تمدد فترة التصويت، رغم الإقبال المكثف الذي شهدته المراكز في الساعات الأخيرة.

وأفادت المفوضية لوكالة شفق نيوز، بأن عملية التصويت جرت بشكل عام بسلاسة، إلا أنها واجهت تحديات تقنية في بعض المراكز، حيث لم تتمكن بعض أجهزة الاقتراع من قراءة بصمات أعداد من الناخبين، مما حرمهم من الإدلاء بأصواتهم.

وتبدأ عمليات فرز الأصوات مباشرة بعد إغلاق الصناديق، على أن تعلن المفوضية النتائج الأولية خلال أربع وعشرين ساعة.

وكان المتحدث باسم مفوضية الانتخابات، أيسر ياسين، قد قال في مؤتمر صحفي عقده في وقت سابق اليوم، إن نسبة المشاركة في الانتخابات حتى الساعة 12 ظهراً بالتوقيت المحلي كانت كالتالي، دهوك: 31%، أربيل: 34%، سليمانية: 29%، حلبجة: 33%، وبذلك، فإن النسبة العامة للمشاركة تصل إلى 31%.

وفتحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق في الساعة السابعة صباحاً أبواب 1622 مركزاً للاقتراع العام أمام السكان في مناطق ومدن الإقليم ممن يحق لهم الإدلاء بأصواتهم وهم 2.683.618 ناخباً من إجمالي عدد الناخبين البالغ 2.899.578 ناخباً.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت أول أمس الجمعة أن 97% من الناخبين في الاقتراع الخاص من أصل 215.960 عنصراً في قوات البيشمركة وقوى الأمن الداخلي قد أدلوا بأصواتهم، مؤكدة أن عملية الاقتراع الخاص جرت بانسيابية عالية ودون خروقات تُذكر.

ويتنافس 1091 مرشحاً في إقليم كوردستان من كلا الجنسين على 100 مقعد، خمسة منها "كوتا" للمكونات بعد أن كانت 11 مقعداً، والتي جرى تقليصها بقرار من المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق).

وعدد المقاعد المخصصة للنساء وفقا لقانون الانتخابات يتعين أن يكون على الأقل 30 مقعداً.

ويتنافس المرشحون على 32 مقعداً في أربيل العاصمة، وفي محافظة السليمانية على 36 مقعداً، وفي محافظة دهوك على 24 مقعداً، وفي حلبجة على ثلاثة مقاعد، وتوزعت مقاعد الكوتا الخمسة للمكونات على النحو الآتي: مقعدان في أربيل، ومثلهما في السليمانية، ومقعد واحد في دهوك.

وتأجلت الانتخابات التشريعية في إقليم كوردستان أربع مرات منذ قرابة عامين بسبب الخلافات السياسية إذ كان من المزمع إجراؤها في العام 2022.

الجدير بالذكر أن إقليم كوردستان شهد منذ تأسيسه في مطلع تسعينيات القرن المنصرم خمس دورات برلمانية، وهذه هي الدورة السادسة.