انتهاء الاستعدادات لماراثون نوروز الدولي في السليمانية

شفق نيوز/ اعلنت منصة "في السليمانية" التطوعية، يوم السبت، عن إتمام الاستعدادات كافة الخاصة بماراثون نوروز الدولي الذي سيقام في 20 آذار/ مارس الجاري لاول مرة في المحافظة.

وذكرت المنصة المختصة بالفعاليات الترفيهية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الماراثون سيبدأ في تمام الساعة 10:00 صباحًا من ساحة "ملك محمود" أمام مجمع گويزه السكني، ويمكن للرياضيين اختيار مسافتين هما: 5 كيلومترات و21 كيلومترًا.

واضافت المنصة ان "ماراثون نوروز الدولي في السليمانية ليس مجرد مسابقة، بل تجربة مختلفة كون المشاركين يركضون في قلب السليمانية ويشاهدون هذه المدينة المليئة بالحياة".

واشارت الى ان "الحدث مفتوح للجميع وسيتم تقديم جوائز للفائزين من كلا الجنسين في كل قسم من الماراثون".