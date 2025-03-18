انتهاء اجتماع الحزبين الكورديين بتوافق سياسي يمهد لتشكيل حكومة كوردستان المقبلة

شفق نيوز/ أعلن الحزبان الرئيسيان في إقليم كوردستان، الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، مساء الثلاثاء، عن توصلهما إلى رؤية مشتركة للمرحلة المقبلة، مؤكدين أن هذه الرؤية ستكون أساسًا لتشكيل الحكومة الجديدة بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وبعد انتهاء اجتماعهما مساء اليوم، أصدر الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني بياناً مشتركاً أكدا فيه توصلهما إلى رؤية مشتركة للمرحلة المقبلة.

وأكد الحزبان في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، أن هذه الرؤية ستكون أساساً لتشكيل الحكومة الجديدة بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

في السياق، قال پشتیوان صادق، عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني وعضو وفد التفاوض، إن وفدي التفاوض رفيعي المستوى من الحزبين عقدا، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا رسميًا في مقر المكتب السياسي للاتحاد الوطني في أربيل.

وأوضح صادق، في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن الجانبين توصلا خلال الاجتماع إلى رؤية مشتركة ستشكل الأساس لتشكيل الحكومة المقبلة والمؤسسات الأخرى، بما يخدم المواطنين بشكل أفضل.

ووفقًا لمعلومات حصلت عليها وكالة شفق نيوز، فإن الاجتماع يأتي في إطار الجهود المستمرة بين الطرفين للتوصل إلى تفاهمات بشأن تقاسم المناصب وآليات تشكيل الحكومة المقبلة، وسط تطلعات لتحقيق توافق سياسي يعزز استقرار الإقليم.

وكان الحزب الديمقراطي الكوردستاني، برئاسة مسعود بارزاني، قد كشف، يوم الأحد الماضي، عن حسم المناصب في الحكومة الجديدة تقريبًا بعد اللقاء الأخير بين نائب رئيس الحزب، مسرور بارزاني، ورئيس الاتحاد الوطني، بافل طالباني، في أربيل، مع ترجيحات بإمكانية إعادة إحياء "التحالف الكوردستاني" الذي جمع الحزبين في الدورات السابقة.

يُذكر أنه بعد الانتخابات البرلمانية التي أُجريت في تشرين الأول 2024، لم تتمكن القوى السياسية في الإقليم من التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل الحكومة الجديدة. ورغم مرور نحو خمسة أشهر على الانتخابات، لا يزال الإقليم يعاني من جمود سياسي، حيث تعمل الحكومة الحالية بتصريف الأعمال منذ انتهاء ولايتها في 2022.