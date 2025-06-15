"انتهاك صارخ" ودعوة لـ"خطوات فورية".. بيان غاضب من بافل طالباني بسبب إيران

شفق نيوز/ أدان رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، بافل جلال طالباني، يوم الأحد، الهجمات ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات فورية لمنع تصعيد أكثر للوضع.

وذكر بيان لمكتب رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني ورد لوكالة شفق نيوز، "ندين الهجمات التي طالت الجمهورية الإسلامية الإيرانية والتي أدت إلى ازدياد التوتر في الشرق الأوسط كما أنها انتهاك صارخ للسيادة العراقية في الوقت نفسه".

وأكد البيان، أن "هذه الأعمال تزعزع أسس القوانين والأعراف الدولية وستؤدي إلى زيادة المخاطر على الوضع الحساس الذي تشهده المنطقة".

وأشار إلى أن "ما يجري الآن ليس عملًا غير مسؤول فحسب، بل هو استهداف مقصود وتعطيل للمبادرات الدبلوماسية التي بدأها الرئيس دونالد ترامب".

وأوضح، أن "مساعي إدارة الرئيس دونالد ترامب لشرق أوسط متوازن ومستقر عبر الحوار أدت إلى وضع حجر الأساس للسير قدماً نحو المستقبل، ولكن هذه التصرفات تعد استهدافاً مباشراً لتلك المساعي".

وقدم مكتب رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني في بيانه "تعازينا لذوي الذين لقوا مصرعهم خلال تلك الهجمات ولا سيما المدنيين الذين يعانون من الآم صعبة وقاسية".

ودعا المكتب، المجتمع الدولي إلى "اتخاذ خطوات فورية لمنع تصعيد أكثر للوضع. إن شعوب الشرق الأوسط بحاجة لسلام دائم، الأمر الذي يتحقق فقط عن طريق الحوار".

كما وشدد "على أمن واستقرار إقليم كوردستان وبقائه في سلام. سنبذل قصارى جهدنا لتأمين حماية شعبنا والاستقرار الذي كابدنا من أجله بجد حتى في الأوقات التي حاصرتنا فيها التوترات".

وتصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران بشكل حاد منذ 13 حزيران/ يونيو 2025، عندما شنت إسرائيل هجوماً صاروخياً مباغتاً استهدف مواقع داخل الأراضي الإيرانية، وردت طهران في الليلة ذاتها بسلسلة هجمات صاروخية كثيفة طالت أهدافاً عسكرية ومنشآت داخل إسرائيل.

وتسببت هذه الهجمات المتبادلة في خسائر بشرية بالعشرات وأضرار مادية جسيمة في كلا الجانبين، ما أثار قلقاً دولياً وإقليمياً واسعاً، وسط تحذيرات من انزلاق الوضع إلى مواجهة أوسع تهدد أمن المنطقة واستقرارها.