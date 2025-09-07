"انتهاك خطير".. هجوم مسلح على مكتب يضم منظمات محلية ودولية في السليمانية

شفق نيوز- السليمانية

أعلن مركز "ميترو" لمراقبة حرية الصحافة في السليمانية، اليوم الأحد، أن مسلحين هاجموا مكتباً يضم عدداً من المنظمات المحلية والدولية، في حادث وصفه بأنه "انتهاك خطير" للقوانين الدولية، محذراً من أن هذه الاعتداءات قد تحول إقليم كوردستان إلى "بيئة غير آمنة" لعمل المنظمات الدولية.

وقال المركز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مكتب (بايا) الواقع في منطقة سرجنار بمدينة السليمانية، بالقرب من منزل لاهور شيخ جنكي وفندق لاله‌زار، يضم عدة منظمات ثقافية وبيئية ودولية من بينها: منظمة به‌رده‌دار لتنمية الشباب، بايا إيجنسي، آرت پلس، حماة مياه العراق وكوردستان، ومنظمة (UPP) الإيطالية".

وأضاف البيان أن "منظمة (UPP) هي منظمة إيطالية غير ربحية تعمل على بناء جسور السلام وتعزيز منظمات المجتمع المدني في مناطق النزاعات مثل العراق والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال مشاريع تنموية تدعم الشباب والنساء واللاجئين".

وبحسب مصادر خاصة لمركز ميترو، فإن "هجوماً وقع صباح الجمعة، (22 آب 2025)، حيث اقتحمت مجموعة مسلحة المكتب المذكور أثناء أحداث وقعت في محيط فندق لاله‌زار، واستولت على جميع محتوياته"، مبيناً أن "الممتلكات المصادرة شملت مبالغ مالية مخصصة للمشاريع، أجهزة حاسوب مكتبية ومحمولة، طابعات، كاميرات، أجهزة اتصالات، إضافة إلى مقتنيات شخصية وبسيطة تعود للموظفين".

وأشار البيان إلى أن "الهجوم الذي استهدف مكتباً يضم منظمات محلية ودولية والاستيلاء على ممتلكاتها ونقلها إلى مكان مجهول، لا يستند إلى أي أساس قانوني ويمثل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما يشكل عائقاً أمام استمرار عمل هذه المنظمات، ويهدد بجعل إقليم كردستان منطقة خطرة لعمل المنظمات الأجنبية".

وأكد مركز ميترو أنه "على يقين بأن هذه المنظمات لا علاقة لها بالصراعات السياسية أو المسلحة الدائرة"، داعياً إلى "إعادة ممتلكاتها والتعويض عن الأضرار التي لحقت بها".

كما طالب "كافة الأطراف المعنية بحماية مكاتب المنظمات المحلية والدولية، ووسائل الإعلام المستقلة برفع صوتها ضد هذه الانتهاكات وإطلاع الرأي العام على تفاصيلها".

يشار إلى أن مركز ميترو تأسس في آب 2009 بمبادرة من صحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان في السليمانية، وبدعم من معهد صحافة الحرب والسلام (IWPR) الأميركي، ويصدر منذ ذلك الحين تقارير سنوية عن أوضاع حرية الصحافة في إقليم كوردستان، ويحظى بدعم من منظمات دولية بينها NPA، IMS، Gulf Center for Human Rights، وزارة الخارجية الأميركية، Internews، و IRI.