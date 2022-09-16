"انتقاماً لمقتل شقيقها".. فتاة تفتح النار على محكمة ومبنى أمني في سيد صادق بالسليمانية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بمهاجمة فتاة لمبنى أمني ومحكمة في قضاء سيد صادق بمحافظة السليمانية انتقاماً لقتل شقيقها باشتباك مع القوات الأمنية الأسبوع الماضي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "فتاة تبلغ من العمر 20 عاماً هاجمت مبنى محكمة سيد صادق ومبنى أمني محاور للمحكمة بسلاح كلاشينكوف وفتحت النار ، لكن القوات الأمنية تمكنت من اعتقالها".

واشار المصدر الى ان "الفتاة تبلغ من العمر نحو 20 عاما ، وهي أخت الشاب الذي قتل في اشتباك مع قوات الأمن في قرداغ الأسبوع الماضي".

ويوم الأحد (4 أيلول الجاري) هاجم مسلح، بعض عناصر الشرطة وقوات أمنية أخرى، بقنبلة يدوية أثناء محاولة اعتقاله في منطقة قرداغ غربي السليمانية.

وقال مصدر بالشرطة، إن "ثلاثة من رجال الشرطة واثنين من حراس الأمن أصيبوا إثر الانفجار".

ولاحقاً، أعلنت مديرية شرطة محافظة السليمانية، ملابسات تعرض نقطة تفتيش أمنية لهجوم عبر سائق دراجة في قضاء قرداغ.

وقالت المديرية في بيان ورده لوكالة شفق نيوز، إن سائق الدراجة النارية كان مسلحاً وواجه رجال الشرطة والأمن وحاول الهرب، وتوجه المتهم إلى أحد المنازل في كارداج ورغم محاصرة الشرطة وقوات الأمن إلا أنه رفض الاستسلام لقوات الأمن.

وأضاف البيان: أصيب في الاشتباكات اربعة من عناصر الشرطة واربعة من عناصر الاسايش ومواطن كما لقي سائق الدراجة مصرعه برصاص القوات الامنية".

واشار البيان الى ان جميع المصابين حاليا في المستشفى ويتلقون العلاج.