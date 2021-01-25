انتقادات "شديدة" لنواب كورد يرسلون أطفالهم لمدارس أجنبية

شفق نيوز/ انتقد وكيل وزارة التربية في حكومة اقليم كوردستان سيوان علي فرج، يوم الاثنين، "بشدة" قسما من النواب الكورد الذين شكلوا مؤخراً كتلة سياسية باسم "الامل الكوردستانية"، مشيراً إلى أنهم "يريدون التباهي امام الناس بوطنية زائفة".

وفي ١١ كانون الثاني الجاري، أعلن تشكيل تحالف "الأمل الكوردستانية" من 15 نائبا كوردياً في البرلمان العراقي يمثلون كتل التغيير، والاتحاد الاسلامي الكوردستاني، والجماعة الاسلامية الكوردستاني، والمستقبل، والكتلة المستقلة، والنائبتين سروة ونس ويسرى رجب.

وهاجم فرج، في منشور على "فيسبوك" وتابعته وكالة شفق نيوز، هؤلاء النواب الذين قال إنهم يتحدثون عن حياة عوائلهم واولادهم واين يعيشون ويدرسون وكيف يسافرون؟.

وخاطب فرج هؤلاء النواب بالقول "بعض النواب يتحدثون عن حياة اطفالهم، واين يدرسون؟ وفي اي بلد يعيشون؟ وباي جواز سفر يسافرون؟، وهذا لا يعدو حالتين، اما يريدون التفاخر والتباهي بالوطنية الزائفة امام الناس، او انهم يريدون تذكير الناس ويقولون لهم :نحن اعلى مكانة منكم وكوردستان لاتصلح لاطفالنا لذلك ارسلناهم الى الخارج للدراسة".

واشار فرج الى النواب الكورد الخمسة عشر الذين شكلوا كتلة باسم "الامل الكوردستانية" فكتب "في الحالتين عار عليهم، كيف لممثل الشعب ان يميز نفسه ويفضلها على الناس؟ من الواضح انهم ايضا يعرفون انهم لا يمثلون الشعب، وعلى الرغم من ذلك يعبرون عن انفسهم بانهم (امل كوردستان)".