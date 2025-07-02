انتظار لساعات.. حالات إغماء بسبب قطع طريق جمجمال في السليمانية لغرض الصيانة

شفق نيوز – كركوك

أفاد مصدر محلي، يوم الثلاثاء، بحدوث قطع في الطريق الرئيس الرابط بين محافظتي كركوك والسليمانية، ضمن حدود قضاء جمجمال، نتيجة أعمال حفريات.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الانقطاع حدث في الطريق العام قرب قضاء جمجمال بسبب أعمال حفريات لمشاريع خدمية، ما أدى إلى توقف حركة السير باتجاهي الطريق لفترة طويلة، وسط استياء المواطنين".

وأضاف المصدر أن "التوقف تسبب بتشكيل ازدحامات مرورية خانقة، وسُجلت حالات إغماء بين المسافرين نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وساعات الانقطاع الطويلة، خصوصاً بين كبار السن والنساء".

وأشار إلى أن "الجهات المعنية باشرت بالعمل على تنظيم حركة المرور ومعالجة الأضرار الناتجة عن الحفريات، فيما ناشدت السلطات المحلية السائقين استخدام طرق بديلة لحين انتهاء أعمال الإصلاح، حفاظاً على السلامة العامة وتجنباً للاختناقات".