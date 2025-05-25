انتشال جثتي شابين غرقا بنهر في اقليم كوردستان

شفق نيوز/ أفادت دائرة الدفاع المدني في ادارة زاخو المستقلة، يوم الأحد، أن فرق الإنقاذ التابعة للدائرة قد نجحت في ساعة متاخرة من ليلة امس في انتشال جثتين لشابين غرقا في نهر خابور بمنطقة "بيداري" داخل المدينة.

وذكر مصدر من الدائرة لوكالة شفق نيوز، أن الشابين اللذين تبلغ اعمارهما 16 عاما خرجا من امتحانات نهاية العام وتوجها الى النهر للسباحة بعد مرور عدة ساعات عثر على ملابسهما على ضفاف النهر من قبل اهاليهما الذين قاموا بإبلاغ الجهات المتخصصة.

واوضح ان، المكان الذي قاما بالسباحة فيه غير مناسب نظرا لوجود بقايا من المواد الانشائية و عمق النهر المتفاوت.