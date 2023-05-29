انتشال جثة لشخص مجهول في زاخو والقبض على حارق سيارة في اربيل

شفق نيوز/ افاد مصدر امني يوم الاثنين، ان السلطات الامنية في ادارة زاخو المستقلة انتشلت جثة شخص من نهر خابور داخل مركز المدينة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ ان الجثة تم نقله الى دائرة الطب العدلي في زاخو لمعرفة أسباب الوفاة.

وأشار إلى أن الجثة في مراحل متقدمة من التحلل ويصعب معرفة هوية واسباب وفاة الشخص، لافتا إلى نقل الجثة إلى الطب العدلي لاجراء اللازم.

وفي أربيل؛ أعلنت مديرية اسايش المحافظة يوم الاثنين إلقاء القبض على شخص بتهمة حرق سيارة مواطن.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز ان "مفارزها تمكنت من إلقاء القبض على شخص قام بحرق سيارة مواطن في احدى القرى أطراف مدينة اربيل".

وأكدت المديرية أن "قواتها مستمرة في حماية حياة وممتلكات المواطنين".