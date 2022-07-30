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انتشال جثة فتى قضى غرقاً في أحد أنهر زاخو

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-07-30T13:18:44+0000
انتشال جثة فتى قضى غرقاً في أحد أنهر زاخو

شفق نيوز / أعلنت مديرية الدفاع المدني في إدارة زاخو المستقلة في إقليم كوردستان، اليوم السبت، عن غرق فتى في أحد الأنهار التابعة للمنطقة.

وقال المتحدث باسم المديرية المقدم بيوار عبدالعزيز، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "الحادث حصل اليوم السبت عندما كان أحد الأشخاص يسبح في نهر بقرية دوكر في حدود ادارة زاخو المستقلة"، مبينا ان الغريق هو فتى يدعى (ع ا ع) ويبلغ من العمر ١٧ عاماً وهو من أهالي منطقة باطيفا".

وأضاف البيان ان "فرق المديرية هرعت الى المكان وبمساعدة من اهالي القرية وتمكنت من استخراج جثة الغريق ونقلها الى معهد الطب العدلي في زاخو".

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