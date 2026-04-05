انتشال جثة شاب من نهر الخابور في زاخو بعد 14 يوماً من البحث

شفق نيوز- دهوك

أعلنت فرق الدفاع المدني في إدارة زاخو المستقلة، يوم الأحد، عن انتشال جثة شاب يبلغ من العمر 17 عاماً من نهر الخابور، بعد 14 يوماً من عمليات البحث المتواصلة.

وقال مدير الدفاع المدني في زاخو، المقدم جمال حسن، لوكالة شفق نيوز، إن "فرق الغواصين باشرت عملها منذ اليوم الأول للحادث، واستمرت في عمليات البحث رغم صعوبة الأحوال الجوية وتقلب مناسيب المياه وتعكرها، ما تسبب في تأخر العثور على الجثة".

وأضاف أن "الجثة عثر عليها قرب ساحة الخرسانة على طريق إبراهيم الخليل الدولي السريع"، مشيراً إلى أنه "تم نقلها إلى دائرة الطب العدلي في زاخو لاستكمال الإجراءات القانونية قبل تسليمها إلى ذويها".

وأكد حسن، أن "فرق الغواصين في زاخو تمتلك خبرة جيدة في التعامل مع مثل هذه الحوادث داخل نهر الخابور، وقد واصلت عملها بشكل مستمر حتى تم العثور على الجثة".