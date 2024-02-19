انتشال جثة امرأة مجهولة الهوية من بحيرة في دهوك.. فيديو

شفق نيوز/ أفادت مديرية الدفاع المدني في دهوك، يوم الاثنين، بانتشال جثة امرأة مجهولة الهوية من مياه بحيرة سد المحافظة.

وقال المسؤول الإعلامي للمديرية العقيد بيوار عبد العزيز، لوكالة شفق نيوز، إن فرق الإنقاذ انتشلت جثة امرأة مجهولة الهوية يتراوح عمرها بين 25 و30 عاماً من بحيرة سد دهوك، وتم نقلها إلى دائرة الطب العدلي لتحديد أسباب الوفاة.

من جانبه، أوضح مصدر في شرطة دهوك أن التحقيقات ما زالت جارية للكشف عن ملابسات هذه الحادثة الغامضة وتحديد الظروف التي أدت إلى وفاة المرأة المجهولة.