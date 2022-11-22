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انتشار واسع لقوات الأمن في گرميان لاحتواء تظاهرات طلابية (صور)

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-11-22T09:31:47+0000
انتشار واسع لقوات الأمن في گرميان لاحتواء تظاهرات طلابية (صور)

شفق نيوز / انتشرت صباح يوم الثلاثاء، شرطة النشاطات المدنية في إدارة گرميان، وتحديداً في الشوارع المؤدية إلى مجمع كليات جامعة گرميان، كإجراء احترازي للسيطرة على تظاهرات طلبة الجامعات والمعاهد.

وجدد طلبة الجامعات في كرميان، صباح اليوم تظاهراتهم المستمرة منذ أسبوعين، للمطالبة بصرف وزيادة المنح الشهرية لطلبة الكليات والمعاهد، وكذلك تقليل أجور الدراسة المسائية وتحسين الخدمات في الأقسام الداخلية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الكثير من الطلاب رفعوا لافتات عليها صور وأسماء طلبة جامعة السليمانية، الذين اعتقلتهم الأجهزة الأمنية أمس، على خلفية التظاهرات المطلبية والمواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين، كما وطالبوا بإطلاق سراح جميع المتظاهرين المعتقلين.

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