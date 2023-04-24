انتشار مرض السحايا.. صحة كوردستان ترسل لجنة طبية الى حلبجة لتقصي الأسباب

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان يوم الاثنين، تشكيل لجنة طبية لمتابعة انتشار مرض السحايا في حلبجة.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان "اللجنة الطبية ستقوم بزيارة مستشفيات محافظة حلبجة للوقوف على أسباب انتشار مرض السحايا لدى الأطفال هناك".

وتشهد محافظة حلبجة منذ ايام انتشار ملحوظا لمرض السحايا لدى الأطفال.

وأعلنت المديرية العامة للصحة في محافظة حلبجة ضمن إقليم كوردستان، يوم السبت (22 نيسان الحالي)، أن مستشفى حلبجة للأطفال لن تستقبل أي مريض بسبب انتشار مرض السحايا.

وقالت صحة حلبجة في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، أنه "للأسف، بعد دخول عدد كبير من الأطفال إلى مستشفى حلبجة للأطفال بسبب الأمراض المعدية من التهاب السحايا، تم منع دخول المرضى إلى المستشفى".

من جانبه بين مدير عام صحة محافظة حلبجة في تصريح صحفي تابعته وكالة شفق نيوز، إن عدد الأطفال المصابين بالمرض وصل إلى 40 طفلاً"، مرجحا "ارتفاع العدد".

وكشف مدير مستشفى السليمانية للأطفال، بشدار عبد الله، يوم السبت (22 نيسان الحالي)، عن تزايد الإصابات بمرض التهاب السحايا في المحافظة، مؤكداً في الوقت نفسه أن معالجة المرض في وقت مبكر يقلل من مخاطره.