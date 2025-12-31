"انتشار الميليشيات" ونزوح الملايين.. 7 انتهاكات خطيرة بحق الأقليات في 2025

شفق نيوز- أربيل

أصدر ائتلاف الأقليات العراقية، يوم الأربعاء، تقريره السنوي لعام 2025، فيما أشار إلى تسجيل سبعة انتهاكات "خطيرة" طالت المكونات في خلال العام.

وقال عضو اللجنة التنفيذية للائتلاف، رجب عاصي كاكيي، خلال مؤتمر حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "واقع الأقليات ما يزال يواجه تحديات جسيمة تهدد وجودها التاريخي في العراق".

وحدد التقرير، بحسب كاكيي، أولى الانتهاكات في انتشار الميليشيات داخل مناطق ثقل الأقليات، ما أدى إلى اضطرابات أمنية ومشاكل اجتماعية عميقة، مشيراً إلى "خروج مليون مسيحي خارج العراق".

وأضاف: "بعد مرور عشر سنوات، ما يزال 125 ألف إيزيدي يعيشون في الخيام وسط ظروف قاسية، مع بقاء اتفاق سنجار حبراً على ورق دون تنفيذ منذ خمس سنوات"، منتقداً تباطؤ الإجراءات الحكومية في إنهاء ملف النزوح وتطبيع الأوضاع في القضاء.

وعلى الصعيد السياسي والاجتماعي، أشار إلى الاستيلاء على المقاعد التسعة المخصصة لكوتة الأقليات في البرلمان العراقي من قبل قوى مهيمنة ورصد 1840 خطاب كراهية وجهت ضد الأقليات، ما يساهم في تمزيق النسيج الاجتماعي.

وفي ملف الممتلكات، أكد كاكيي، استمرار "احتلال" عقارات الأقليات، لافتاً إلى الاستيلاء على 700 دونم، من الأراضي التابعة للمسيحيين، فضلاً عن النزاع القائم حول مقبرة الصابئة في محافظة البصرة.

وختتم تقريره بانتقاد "الإخفاق التشريعي"، مؤكداً أن الحكومة سنت قوانين عديدة لكنها تفتقر للتطبيق على أرض الواقع، إلا أن العراق لم ينفذ أياً من التوصيات الـ 142 التي قدمها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن تحسين أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.