انتشار الحمى القلاعية بشكل واسع في مناطق شمال وشرق سوريا

شفق نيوز/ تزداد مخاوف سكان شمال وشرق سوريا مع ازدياد انتشار مرض الحمى القلاعية بين حيواناتها ، فهو فيروس يصيب الأبقار والأغنام ويتكاثر بسرعة كبيرة في الدم ويسبب وفاتها.

ويقول الدكتور البيطري عدنان حامد من مدينة ديرك في أقصى شمال وشرق سوريا لوكالة شفق نيوز؛ إن "المرض انتشر بشكل واسع في عموم سوريا وخاصة في المناطق التي تديرها الادارة الذاتية بشمال وشرق سوريا ، فهو مرض فيروسي يصيب الحيوانات ذوات الأظلاف (الإبقاء - الأغنام - الجمال) يؤدي إلى عرج شديد وفقدان الحركة والتوازن".

وتابع حامد؛ أن "مرض الحمى القلاعية يتميز بتشكيل حويصلات على اللسان والشفاه، ثم ينتقل إلى ما بين الأظلاف، فيفقد الحيوان القدرة على الحركة والأكل، مما يتسبب بفقدان الوزن ويزيد من نسبة الوفاة".

بيّن حامد، أن "اللقاح الروسي كان يأتي من دمشق ويتم توزيعه على مديريات الصحة والارشاد الزراعي في المنطقة، وهو مفقود منذ أكثر من ثلاثة أشهر، فاللقاح التركي والإيراني غير مفيدين، وعدم توفر اللقاح الروسي اللازم قد يؤدي بالمنطقة نحو كارثة حقيقة ونناشد الجهات الصحية المختصة بتأمين اللقاح في أقرب وقت ممكن".

وأكد أن "أفضل وسيلة للعلاج هي الوقاية، وذلك بتحصين الحيوان لمنع انتشار المرض، والحقن بخافضات الحرارة، وعدم إدخال حيوانات جديدة في مكانٍ سبق وتعرض للعدوى".

وكان إقليم كوردستان يستورد من الادارة الذاتية مايزيد عن 5000 رأس خروف وعجل بشكل يومي من معبر سيمالكا الحدودي، ألا إن إدارة معبر فيشخابور أصدرت قراراً في الـ14 من شباط الجاري منعت بموجبه إدخال المواشي إلى الإقليم دون توضيح الأسباب، ويرجح أن يكون انتشار الحمى القلاعية من أحد الأسباب.