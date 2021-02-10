انتخاب ناشط كوردي منسقاً للعراق في مؤتمر تغييرات المناخ للأمم المتحدة

شفق نيوز/ أعلنت ممثلية حكومة اقليم كوردستان في بولندا، اليوم الاربعاء، عن انتخاب ناشط كوردي منسقاً للعراق في مؤتمر تغييرات المناخ الخاص بالشباب بالأمم المتحدة.

وقالت الممثلية في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه تم انتخاب طالب الدكتوراه في جامعة وارشو بيشنك هلبجيي كمنسق لدولة العراق في مؤتمر تغييرات المناخ في الامم المتحدة الخاص بالشباب والذي من المقرر أن يعقد للمدة 28-31 من شهر تشرين الاول المقبل في مدينة غلاسكو في اسكوتلندا.

وجاء في بيان الممثلية أن بيشنك واحد من الشباب الناشطين في مجال البيئة في اقليم كوردستان وشارك في العديد من النشاطات والمشاريع البيئية وكرس نفسه لهذه الاعمال، مبيناً أن من بين مشاريع بيشنك مشاركته في ايلول عام 2019 وهو يرتدي الزي الكوردي، في منتدى البيئة للأمم المتحدة في نيويورك حيث قدم كلمة في المنتدى.

وأضاف البيان أن بيشنك منشغل حالياً في كتابة رسالته للحصول على الدكتوراه وهي خاصة بمشكلة مصادر المياه وتغييرات المناخ، لافتاً إلى أنه تم اختيار بحثه للدكتوراه كأفضل مشروع على مستوى طلبة الدكتوراه في العلوم البيئية في جامعة وارشو في بولندا.

وأشار البيان إلى أن بيشنك اكمل مرحلة الماجستير في جامعة البوليتكنيك في وارشو بدرجة امتياز وقام مع مجموعة من اصدقائه بتأسيس منظمة بيئية مؤثرة وفعالة باسم "انصار البيئة" ويقومون بنشاطات بيئية في كوردستان.

ونوه البيان الى ان بيشنك وبالاضافة الى عمله الاكاديمي وفي مجال البيئة، يعد داعماً دائماً لممثلية حكومة اقليم كوردستان في بولندا، ودوره في تقديم المساعدات التطوعية الى الطلبة الجدد الذين يأتون الى بولندا.

وتمنت ممثلية حكومة الاقليم في بولندا النجاح لبيشنك وامثاله، وعدته مبعث فخر لأن يكون الكوردستانيون القاطنون في بولندا متفوقين في حياتهم.