انتخاب "ابو كاروان" أمينا عاما للحزب الشيوعي الكوردستاني

شفق نيوز/ انتخبت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الكوردستاني خلال اجتماع لها، اليوم الثلاثاء، القيادي "ابو كاروان" امينا عاما جديدا للحزب بدلا عن "كاوه محمود"، والقيادي في الحزب "هيوا عمر" نائبا للامين العام.

وعلمت وكالة شفق نيوز، ان اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الكوردستاني عقدت، اليوم، اجتماعا تم خلاله انتخاب اعضاء المكتب السياسي للحزب وهم كل من صبحي مهدي وهوكر جتو وبابا علي ونعمت هلبجيي وريبر اميدي.

جدير بالذكر ان الحزب الشيوعي العراقي في مؤتمره الاول في عام 1945 كان قد أسس الفرع الكوردي للحزب رعاية للخصوصية القومية ومنح الفرع حق وضع برنامجه العام ونظامه الداخلي ومن ثم تحول الى فرع كوردستان للحزب الشيوعي العراقي.