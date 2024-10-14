انتخابات كوردستان.. "دور حاسم" لأصوات القوات الأمنية وواسط تستعد لأدنى مشاركة في التصويت

شفق نيوز/ يشهد إقليم كوردستان، حالة من النشاط الانتخابي المكثف مع اقتراب الانتخابات البرلمانية السادسة، حيث تعتبر هذه الانتخابات محطة سياسية هامة في ظل التوترات الإقليمية والأمنية التي تحيط بالإقليم والعراق بشكل عام.

وإلى جانب التنافس الحزبي بين القوى السياسية للفوز بالمقاعد البرلمانية، تأتي مشاركة القوات الأمنية والبيشمركة عبر التصويت الخاص، لتلعب دوراً حاسماً في تحديد المسار الانتخابي والنتائج المحتملة.

إحصائيات رسمية

أظهرت أحدث الإحصاءات الصادرة عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، إلى جانب مصادر مراسل وكالة شفق نيوز في السليمانية، أن إقليم كوردستان سيسجل أعلى نسب مشاركة لقوات الأمن في مدينة أربيل، في المقابل، تشهد محافظة واسط أدنى نسبة مشاركة، إذ سيشارك 191 ناخباً فقط.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز بأن عملية التصويت الخاص لموظفي الأجهزة الأمنية وقوات البيشمركة، تتم قبل يومين من التصويت العام، وسيشارك الناخبون الخاصون في 18 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، في حين سيجري التصويت العام في 20 من الشهر نفسه، ضمن إطار الانتخابات البرلمانية السادسة في إقليم كوردستان.

التوزيع الجغرافي للناخبين

أكدت البيانات الرسمية التي حصلت عليها وكالة شفق نيوز أن العدد الإجمالي للناخبين الخاصين في الإقليم بلغ 215 ألفاً و960 موزعين على المحافظات الرئيسية، وتأتي أربيل في المقدمة بعدد 89 ألفاً و791 ناخباً موزعين على 62 مركزاً انتخابياً، تليها السليمانية بـ78 ألفاً و661 ناخباً في 32 مركزاً، ودهوك بـ40 ألفاً و956 ناخباً في 30 مركزاً، وفي حلبجة يشارك 952 ناخباً في مركز اقتراع وحيد.

وتمتد مراكز التصويت الخاص أيضاً خارج إقليم كوردستان، حيث سجلت بغداد، أعلى نسبة إعداد المشمولين بالتصويت الخاص بـ2847 ناخباً في جانبي الكرخ والرصافة، بينما جاءت نينوى في المرتبة الثانية بـ1038 ناخباً.

وفي بقية المحافظات، توزعت النسب كما يلي: صلاح الدين 574 ناخباً، وكركوك 488 ناخباً، وديالى 266، والأنبار 196، وواسط 191 ناخباً.

مراكز التصويت الخاصة

وفقاً للوثائق الرسمية التي حصل عليها مراسل وكالة شفق نيوز فإن بغداد (الكرخ) فيها مركزين للاقتراع و8 محطات تصويت، وفي الرصافة مركز اقتراع واحد ومحطتي تصويت، وفي نينوى 4 مراكز اقتراع و5 محطات تصويت، وفي كركوك مركز اقتراع واحد ومحطتي تصويت.

أما ديالى فيوجد فيها مركز اقتراع واحد ومحطة تصويت واحدة في قضاء خانقين، وفي الأنبار مركز اقتراع واحد ومحطة تصويت، وأخيراً واسط بمركز اقتراع واحد ومحطة تصويت واحدة.

أهمية الانتخابات

يقول المراقب للسان السياسي كارزان ولي في تصريح لوكالة شفق نيوز إن "هذه الانتخابات تأتي في ظل أجواء أمنية وسياسية مشحونة، حيث تحاول الأحزاب السياسية في كوردستان تعزيز وجودها وسط تصاعد التوترات الإقليمية والتحديات الأمنية".

ويضيف ولي: "تعتبر القوات الأمنية وقوات البيشمركة عنصرًا حاسمًا في هذه الانتخابات، حيث تسعى القوى السياسية لكسب تأييد هذه الفئات المؤثرة من الناخبين".

الإطار العام للعملية الانتخابية

سيبدأ التصويت الخاص في 18 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري من الساعة 7 صباحاً حتى 6 مساءً، وفي 20 تشرين الأول/ أكتوبر، سيتم التصويت العام للانتخابات البرلمانية السادسة بإشراف المفوضية العليا للانتخابات في العراق.

وتشير البيانات البايومترية إلى أن عدد الناخبين الإجمالي في إقليم كوردستان يبلغ مليونين و899 ألفاً و878 ناخباً، منهم مليونان و683 ألفاً و618 ناخباً عاماً، و215 ألفاً و960 ناخباً خاصاً.

هذه الأرقام والإحصاءات تعكس ديناميكية المشهد الانتخابي في إقليم كوردستان، وتبرز التباين الكبير في نسب المشاركة بين المناطق، خاصة فيما يتعلق بالتصويت الخاص للقوات الأمنية.