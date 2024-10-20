انتخابات كوردستان.. الأقليات يدلون بأصواتهم وعينهم على المقاعد (صور)

شفق نيوز/ أقبل أبناء المكونات في إقليم كوردستان، على التصويت في الانتخابات البرلمانية، منذ ساعات الصباح الأولى ليوم الأحد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أبناء المكون المسيحي توافدوا إلى مراكز الاقتراع للمشاركة بالانتخابات البرلمانية في المراكز الانتخابية بمنطقة عينكاوة، مضيفاً أن الإقبال مازال ضئيلاً في المنطقة.

وقال بطرس (ناخب مسيحي) للوكالة: "أتيت للمشاركة في الانتخابات البرلمانية الكوردستانية لتعزيز تمثيل المكونات أملا في من نمنحهم الثقة أن يعالجوا المشكلات التي يعاني منها ابناء المكونات".

وبدوره ذكر نوزاد (ناخب مسيحي) لوكالة شفق نيوز، أن "نسبة مشاركة أبناء المكونات جيدة نوعاً ما في هذه الانتخابات، لكن عدد المقاعد المخصصة قليلة ولا تتناسب مع التركيبة السكانية ولا التوزيع الجغرافي، وخاصة المكون المسيحي".

وتابع: "رغم هذه المعوقات أرى أن المشاركة مهمة والأهم هو اختيار الشخص المناسب والفعال لدخول برلمان كوردستان".

وانطلقت في إقليم كوردستان، صباح اليوم الأحد، عملية الاقتراع العام لانتخابات برلمان كوردستان بدورته السادسة بعد انتهاء الاقتراع الخاص للقوات العسكرية والامنية أول أمس الجمعة.

وفتحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق في الساعة السابعة صباحا أبواب 1622 مركزا للاقتراع العام أمام السكان في مناطق ومدن الإقليم ممن يحق لهم الإدلاء بأصواتهم وهم 2,683,618 ناخباً من إجمالي عدد الناخبين البالغ 2,899,578 ناخباً.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت أول أمس الجمعة أن 97 بالمئة من الناخبين في الاقتراع الخاص من أصل 215,960 عنصرا في قوات البيشمركة وقوى الأمن الداخلي قد أدلوا بأصواتهم، مؤكدة أن عملية الاقتراع الخاص جرت بانسيابية عالية ودون خروقات تُذكر.

ويتنافس 1091 مرشحا في اقليم كوردستان من كلا الجنسين على 100 مقعد، خمسة منها "كوتا" للمكونات بعد أن كانت 11 مقعدا، والتي جرى تقليصها بقرار من المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق).