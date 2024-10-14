انتخابات كوردستان.. المفوضية تجري اختباراً جديداً لعملية الاقتراع وتحصي أعداد المراقبين

شفق نيوز/ أقامت هيئة الانتخابات في المفوضية العليا بأربيل، يوم الاثنين، اجتماعاً مع المنظمات غير الحكومية.

وقال رئيس الهيئة نبرد عمر في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، "عقدنا اليوم اجتماعاً مع المنظمات غير الحكومية في إقليم كوردستان حول الانتخابات البرلمانية المقبلة للإقليم، حيث قمنا بإجراء اختبار لعملية الاقتراع وشرح آلية التصويت، بالإضافة إلى الرد على أسئلة وملاحظات هذه المنظمات".

وأضاف أن "1550 شخصاً سجلوا أسماءهم كمراقبين دوليين، و13 قنصلية، و14 منظمة دولية، وعدد من المنظمات المحلية".

وأوضح عمر أن "الحملة الانتخابية ستنتهي يوم غدٍ في تمام الساعة 12:00 فجراً، وهو آخر يوم لتوزيع البطاقات البايومترية"، مشيراً إلى وجود "112 ألف بطاقة لم يتم استلامها من قبل أصحابها".