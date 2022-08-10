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انتخابات إقليم كوردستان.. التحضير يتطلب 6 أشهر

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-08-10T07:38:54+0000
انتخابات إقليم كوردستان.. التحضير يتطلب 6 أشهر

شفق نيوز/ قالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، إن إجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم يحتاج إلى ستة أشهر من التحضير.

وقال المتحدث باسم المفوضية شيروان زرار، لوكالة شفق نيوز، إن "المفوضية أبلغت حكومة الإقليم بهذا الأمر"، لافتاً إلى أن "المفوضية ليس لديها علم بشأن القانون الذي سيتم تطبيقه للانتخابات وهل هل سيتم إبقاؤه أو تعديله، خاصة أن الأحزاب الكوردية تتباحث في الوقت الحالي حول تعديله من عدمه".

وكان رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني قد حدد في وقت سابق، بمرسوم إقليمي، الأول من شهر تشرين الأول المقبل، موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان.

ومن المقرر أن تعقد الأحزاب الكوردية اجتماعاً موسعاً داخل مبنى رئاسة إقليم كوردستان، في وقت لاحق من اليوم، بحضور مبعوثة الأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت للتباحث حول الانتخابات البرلمانية، وهو الاجتماع الرابع من نوعه لغاية الآن.

ويُعد قانون الانتخابات والمفوضية وقوائم الناخبين وموعد إجراء الانتخابات، أبرز نقاط الخلاف بين القوى الكوردية والتي سيتم التباحث حولها في هذا الاجتماع.

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