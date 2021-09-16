سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

انتخابات تشرين.. 80% من ناخبي السليمانية يتسلمون بطاقاتهم الالكترونية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-16T09:22:18+0000
انتخابات تشرين.. 80% من ناخبي السليمانية يتسلمون بطاقاتهم الالكترونية

شفق نيوز/ كشف مدير مكتب مفوضية الانتخابات في السليمانية، يوم الخميس، عن تسلم 80% من الناخبين في المحافظة بطاقاتهم الإلكترونية.

وقال مدير المكتب ئامانج عزيز، لوكالة شفق نيوز، إن  "مفوضية الانتخابات في محافظة السليمانية تمكنت حتى الآن توزيع 80% من بطاقات الناخب الإلكترونية على المواطنين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة"، مؤكداً في ذات الوقت "تهيئة كافة الاجراءات اللوجستية الخاصة بيوم الاقتراع".

وأشار عزيز إلى "تأمين جميع المدارس المخصصة كمراكز اقتراع بالتنسيق مع المديرية العامة لتربية السليمانية"، موضحاً أن "مكتب المفوضية ملتزم بكافة الاجراءات الإدارية المتبعة من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".

وأكد مدير مكتب مفوضية انتخابات السليلمانية، أن "نتائج الاقتراع سيتم اعلانها خلال ٢٤ ساعة"، في إشارة إلى أن  عمليات العد والفرز على مستوى المحطات وقاعات الاقتراع بحضور ممثلي الكيانات السياسية ووسائل الإعلام.

ونوه إلى "تنفيذ خطة إعلامية منظمة يتم من خلالها توعية المواطنين للحصول على البطاقة الإلكترونية وكيفية المشاركة في الانتخابات وآلية التصويت"، مؤكداً "عدم تسجيل أي خرق قانوني من قبل المرشحين والكيانات السياسية لغاية الآن".

وعقدت اللجنة الأمنية في محافظة السليمانية، صباح اليوم الخميس، اجتماعاً برئاسة المحافظ لمناقشة الخطة الخاصة بانتخابات تشرين المقبل.

ومن المقرر أن تعقد في العراق انتخابات برلمانية مبكرة في شهر تشرين الاول المقبل من العام 2021، والتي شكّلت المطلب الرئيسي للاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة التي انطلقت في تشرين الأول/أكتوبر 2019.

 

 

 

 

related

صور.. السليمانية تسارع الخطى للحاق بالانتخابات المبكرة

Date: 2021-01-11 17:21:18
صور.. السليمانية تسارع الخطى للحاق بالانتخابات المبكرة

وفد أمني رفيع يصل إلى أربيل قادماً من بغداد

Date: 2021-09-09 15:48:44
وفد أمني رفيع يصل إلى أربيل قادماً من بغداد

التركمان في الاقليم يبدون استعدادهم لخوض الانتخابات ضمن قائمة كوردستانية

Date: 2021-01-19 09:05:04
التركمان في الاقليم يبدون استعدادهم لخوض الانتخابات ضمن قائمة كوردستانية

أربيل تتخذ جملة قرارات بشأن الانتخابات البرلمانية العراقية

Date: 2021-09-13 18:13:55
أربيل تتخذ جملة قرارات بشأن الانتخابات البرلمانية العراقية

دهوك.. الإعلان عن تأسيس شبكة "جاف" لمراقبة الانتخابات

Date: 2021-03-13 18:38:21
دهوك.. الإعلان عن تأسيس شبكة "جاف" لمراقبة الانتخابات

حكومة كوردستان تحث الاطراف السياسية على تهيئة اجواء هادئة خلال الحملات الانتخابية

Date: 2021-09-15 14:06:32
حكومة كوردستان تحث الاطراف السياسية على تهيئة اجواء هادئة خلال الحملات الانتخابية

توقيع اتفاقية بين الاتحاد الوطني والتغيير على دخول الانتخابات العراقية بقائمة واحدة

Date: 2021-06-20 14:34:08
توقيع اتفاقية بين الاتحاد الوطني والتغيير على دخول الانتخابات العراقية بقائمة واحدة

السليمانية تتهيأ أمنياً لانتخابات تشرين

Date: 2021-09-16 06:39:51
السليمانية تتهيأ أمنياً لانتخابات تشرين