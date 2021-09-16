انتخابات تشرين.. 80% من ناخبي السليمانية يتسلمون بطاقاتهم الالكترونية

شفق نيوز/ كشف مدير مكتب مفوضية الانتخابات في السليمانية، يوم الخميس، عن تسلم 80% من الناخبين في المحافظة بطاقاتهم الإلكترونية.

وقال مدير المكتب ئامانج عزيز، لوكالة شفق نيوز، إن "مفوضية الانتخابات في محافظة السليمانية تمكنت حتى الآن توزيع 80% من بطاقات الناخب الإلكترونية على المواطنين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة"، مؤكداً في ذات الوقت "تهيئة كافة الاجراءات اللوجستية الخاصة بيوم الاقتراع".

وأشار عزيز إلى "تأمين جميع المدارس المخصصة كمراكز اقتراع بالتنسيق مع المديرية العامة لتربية السليمانية"، موضحاً أن "مكتب المفوضية ملتزم بكافة الاجراءات الإدارية المتبعة من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".

وأكد مدير مكتب مفوضية انتخابات السليلمانية، أن "نتائج الاقتراع سيتم اعلانها خلال ٢٤ ساعة"، في إشارة إلى أن عمليات العد والفرز على مستوى المحطات وقاعات الاقتراع بحضور ممثلي الكيانات السياسية ووسائل الإعلام.

ونوه إلى "تنفيذ خطة إعلامية منظمة يتم من خلالها توعية المواطنين للحصول على البطاقة الإلكترونية وكيفية المشاركة في الانتخابات وآلية التصويت"، مؤكداً "عدم تسجيل أي خرق قانوني من قبل المرشحين والكيانات السياسية لغاية الآن".

وعقدت اللجنة الأمنية في محافظة السليمانية، صباح اليوم الخميس، اجتماعاً برئاسة المحافظ لمناقشة الخطة الخاصة بانتخابات تشرين المقبل.

ومن المقرر أن تعقد في العراق انتخابات برلمانية مبكرة في شهر تشرين الاول المقبل من العام 2021، والتي شكّلت المطلب الرئيسي للاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة التي انطلقت في تشرين الأول/أكتوبر 2019.