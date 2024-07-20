انتخابات برلمان كوردستان.. 139 قائمة ومشاركة 13 حزباً

شفق نيوز/ كشف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اليوم السبت، عن عدد المرشحين والتحالفات الخاصة بانتخابات برلمان كوردستان.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "عملية تسجيل الكيانات أسفرت عن تسجيل 139 قائمة، و13 حزبا، فيما بلغ عدد المرشحين الأفراد للمكونات من المسيحيين 19 مرشحاً".

وأشارت إلى أن مرشحي المكون المسيحي يتوزعون بواقع 7 مرشحين في أربيل، و4 في السليمانية، و8 في دهوك، وعدد المرشحين من المكون التركماني بلغ 20 مرشحاً، منهم 14 في أربيل، و6 في السليمانية، أما عدد المرشحين الأفراد فبلغ 85 مرشحاً.

ولفتت إلى أن قرعة المرشحين ستبدأ في النصف الأول من شهر آب المقبل.