انتخابات برلمان كوردستان".. نسبة المشاركة في التصويت الخاص بلغت 98% ‎

شفق نيوز/ اعلنت مفوضية الانتخابات اليوم الجمعة، أن نسبة المشاركة في التصويت الخاص بانتخابات برلمان اقليم كوردستان بشكل عام 98%.

وقال ايسر ياسين الناطق الرسمي باسم انتخابات برلمان كوردستان في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز؛ إن "نسبة المشاركة في دهوك 98 بالمئة وفي اربيل 97 بالمئة والسليمانية 97 بالمئة وفي حلبجة 96 بالمئة".

واضاف ياسين؛ أن" نسبة المشاركة في نينوى 43 بالمئة و كركوك 56 بالمئة وديالي 62 بالمئة و الانبار 8 بالمئة و بغداد الكرخ 79 بالمئة و واسط 4 بالمئة و صلاح الدين 54 بالمئة و بغداد الرصافة 60 بالمئة ".

وفتحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاتحادية، صباح اليوم الجمعة، أبواب المراكز الانتخابية لاستقبال عناصر قوات البيشمركة وقوى الأمن الداخلي للاداء بأصواتهم في يوم الاقتراع الخاص لانتخابات برلمان كوردستان - العراق في دروته السادسة.

وبدأت عملية التصويت بـ165 مركز اقتراع في الساعة السابعة صباحاً على أن تنتهي في الساعة السادسة مساء وفقا للتوقيت المحدد من قبل مفوضية الانتخابات.

ويتنافس 1091 مرشحا في اقليم كوردستان من كلا الجنسين على 100 مقعد، خمسة منها "كوتا" للمكونات بعد أن كانت 11 مقعدا، والتي جرى تقليصها بقرار من المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)

وعدد المقاعد المخصصة للنساء وفقا لقانون الانتخابات يتعين أن يكون على الأقل 30 مقعداً.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين في اقليم كوردستان 2,899,578 ناخباً، 215,960 منهم يحق لهم التصويت في الاقتراع الخاص، واما الباقون والبالغ عددهم 2,683,618 ناخباً، فسيصوتون بالاقتراع العام يوم الأحد المقبل.