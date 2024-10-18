"انتخابات برلمان كوردستان".. المفوضية تعلن نسبة المشاركة بالتصويت الخاص في اربيل

شفق نيوز/ أعلن مكتب مفوضية الانتخابات في محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان يوم الجمعة، نسبة المشاركة في التصويت الخاص بانتخابات برلمان الاقليم في المحافظة.

وقال مدير مكتب انتخابات اربيل مروان محمد لوكالة شفق نيوز؛ "نحن كمفوضية الانتخابات نرى بأن العملية التي جرت اليوم كانت نزيهة وشفافة ولم نجد خروقات على مستوى الذكر"، مشيرا إلى "تسجيل مكتب أربيل شكويين اثنين والمفوضية أصدرت تقريرها بخصوص نسبة المشاركة لغاية منتصف النهار التي بلغت 70% في أربيل".

واضاف محمد؛ أنه "‏لم تردنا حتى الآن أية ملاحظات من المنظمات المحلية والدولية المشاركة"، لافتا إلى ان "لهذه المنظمات الحق في كتابة التقارير حول العملية ورفعها إلى الجهات العليا ومن ثم يتم رفعها إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لدراستها".

وفتحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاتحادية، صباح اليوم الجمعة، أبواب المراكز الانتخابية لاستقبال عناصر قوات البيشمركة وقوى الأمن الداخلي للاداء بأصواتهم في يوم الاقتراع الخاص لانتخابات برلمان كوردستان - العراق في دروته السادسة.

وبدأت عملية التصويت بـ165 مركز اقتراع في الساعة السابعة صباحاً على أن تنتهي في الساعة السادسة مساء وفقا للتوقيت المحدد من قبل مفوضية الانتخابات.

ويتنافس 1091 مرشحا في اقليم كوردستان من كلا الجنسين على 100 مقعد، خمسة منها "كوتا" للمكونات بعد أن كانت 11 مقعدا، والتي جرى تقليصها بقرار من المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)

وعدد المقاعد المخصصة للنساء وفقا لقانون الانتخابات يتعين أن يكون على الأقل 30 مقعداً.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين في اقليم كوردستان 2,899,578 ناخباً، 215,960 منهم يحق لهم التصويت في الاقتراع الخاص، واما الباقون والبالغ عددهم 2,683,618 ناخباً، فسيصوتون بالاقتراع العام يوم الأحد المقبل.