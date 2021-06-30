انتحار 37 رجلاً وقتل 3 آخرين بيد نساء في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ كشف رئيس اتحاد رجال كوردستان برهان علي فرج، يوم الأربعاء، عن انتحار 37 رجلاً وقتل 3 آخرين بيد زوجاتهم خلال 5 أشهر من العام الجاري.

وقال فرج لوكالة شفق نيوز، إن الرجال في إقليم كوردستان سجلوا 231 شكوى ضد زوجاتهم خلال خمسة أشهر من العام الجاري.

وأضاف أن 37 رجلا انتحروا وقتل 3 آخرون من قبل نساء بالتعاون مع آخرين خلال الفترة ذاتها.

وأوضح فرج أن "أسباب العنف والقتل والانتحار كثيرة؛ أهمها الوضع الاقتصادي المتردي وعدم استطاعة الزوج تلبية حاجات الزوجة والبيت".

وأشار إلى أن "مواقع التواصل الاجتماعي أثرت هي الأخرى على العائلة وتسببت في التفكك الاجتماعي، إضافة الى ازدياد حالات العنف العائلي".

وتابع فرج، إن "شخصاً واحداً إلى 3 أشخاص يقتلون يومياً في إقليم كوردستان بسبب المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والخلافات العشائرية في ظل انتشار السلاح غير المرخص".