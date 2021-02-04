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انتحار والد نائب في البرلمان العراقي

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-02-04T13:09:17+0000
انتحار والد نائب في البرلمان العراقي

شفق نيوز/ كشف مصدر امني، الخميس، بإقدام ناجي بالتيي والد النائب في مجلس النواب العراقي آرام بالتيي على الانتحار بإطلاق عيار ناري على نفسه داخل منزله بدهوك.

وأبلغ أحد أقرباء النائب وكالة شفق نيوز، تلك المعلومة، وعزاها إلى تعرض العائلة لضغوط شديدة نتيجة الإصابات المتلاحقة التي تعرضت لها بفيروس كورونا والآثار التي تلته، وكان آخرها التدهور الشديد في الحالة الصحية للنائب آرام بالتيي الذي يرقد بالمستشفى منذ اكثر من شهرين

ويشغل بالتيي والد النائب آرام منصب عضو في فرع شيخان للحزب الديمقراطي الكوردستاني.

من جانبها اكدت شرطة محافظة دهوك النبأ، وقالت إن بالتيي توفي في حادث مؤسف داخل منزله

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