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انتحار نزيل بسجن في السليمانية وحكومة الاقليم تفتح تحقيقا بالحادث

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-01-08T13:31:19+0000
انتحار نزيل بسجن في السليمانية وحكومة الاقليم تفتح تحقيقا بالحادث

شفق نيوز/ أعلنت وزيرة العمل والشؤون الاجتماعي في حكومة إقليم كوردستان كويستان محمد، يوم السبت، فتح تحقيق بحادثة وفاة نزيل في سجن إصلاح الكبار في محافظة السليمانية.

وذكرت بيان صادر عن الوزارة، إن محمد زارت سجن إصلاح الكبار بالسليمانية بعد انتشار خبر وفاة أحد النزلاء داخله.

وأضاف البيان أن الغرض من الزيارة هو للإطلاع عن كثب على القضية، وكيفية وقوع الحادث، وقد تقرر تشكيل لجنة عليا بالوزارة للكشف عن حقيقة الواقعة"، مشيرا إلى أن الوزيرة زارت قاعات المحكومين داخل السجن للنظر في مشاكلهم والاستماع لمطالبهم.

ورافق الوزيرة في زيارتها للسجن لجنة برلمانية للتحقيق في حادثة وفاة النزيل، وفقا للبيان.

يأتي هذا عقب مضي ساعات على قيام نزيل يُدعى (هـ، م) في سجن إصلاحية السليمانية للكبار بالانتحار.

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