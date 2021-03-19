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انتحار موقوف بتهمة قتل مراهق في إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-03-19T14:36:49+0000
انتحار موقوف بتهمة قتل مراهق في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة إدارة منطقة كرميان في إقليم كوردستان يوم الجمعة إنتحار أحد المتهمين بقتل مراهق في قضاء كلار.

وقال المتحدث باسم الشرطة المقدم الحقوقي علي جمال قدوري في بيان اليوم، إن شخصا موقوفا بتهمة قتل المراهق في توقيف وترحيل كرميان أقدم على إنهاء حياته بواسطة الكهرباء.

وأشار إلى نقل الجثة لدائرة الطب العدلي، موضحا أن الشخص المنتحر متقاعد عسكري.

ووفقا لقدوري فإن هذا المتهم ومعه متهم آخر كانوا يخضعون للتحقيق لمدة 3 ايام في السجن.

وأعلنت مديرية شرطة إدارة منطقة "كرميان"  يوم الأحد 14 من شهر آذار الجاري العثور على جثة مراهق قُتل في قضاء "كلار".

وقال المتحدث باسم الشرطة المقدم الحقوقي علي جمال قدوري في بيان، انه في يوم الاثنين الموافق الثامن من شهر آذار وبعد إبلاغ ذوي مراهق يُدعى (ع، س، ع) من مواليد العام 2004 من سكنة أحدى القرى في كلار عن خروج من المنزل وعدم عودته تم العثور صباح يوم الأحد على جثة المراهق مقتولا خلف بساتين قريبة من الشارع الخلفي بين ناحيتي رزكاري/ وقرية "گردگوزینە".

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