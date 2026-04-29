انتحار مطلوب بعد اشتباك مسلح مع الأمن في أربيل

شفق نيوز- أربيل

أعلنت مؤسسة آسايش إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، انتحار متهم بعد مواجهة مسلحة مع القوات الأمنية أثناء محاولة اعتقاله في قضاء كوية التابع لمحافظة أربيل.

وذكرت المؤسسة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قوة من مديرية آسايش شرق أربيل توجهت في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم أمس 28 نيسان 2026، لتنفيذ أمر قضائي يقضي بتفتيش منزل واعتقال المتهم (عرفان عبد العزيز) البالغ من العمر 47 عاماً، والمطلوب وفق المادتين (430 و238) من قانون العقوبات العراقي".

وأضاف البيان أن "المتهم واجه القوة الأمنية مستخدماً سلاحاً نارياً من نوع (مسدس)، وعلى الرغم من توجيه نداءات متكررة له لتسليم نفسه، إلا أنه استمر في المقاومة ومحاولة الفرار، قبل أن يطلق النار على نفسه وينهي حياته".

وأشار بيان الآسايش إلى أن "المتهم كان قد تم تبليغه مرتين سابقتين من قبل شرطة كوية بضرورة تسليم نفسه للقضاء بموجب الأوامر القضائية الصادرة بحقه، لكنه رفض الامتثال للقانون".