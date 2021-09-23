انتحار مسؤول أمني أثناء الواجب الرسمي بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ أفادت مديرية شرطة إدارة منطقة "سوران" بإقليم كوردستان يوم الخميس بأن مسؤولاً في مديرية الأمن الآسايش في قضاء رواندوز قام بالانتحار أثناء الواجب الرسمي.

وأوضح جمال ديواري مدير قسم العلاقات والإعلام في مديرية شرطة سوران في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "أُبلغنا اليوم وفي الساعة الـ11 صباحا من قبل إدارة شرطة (رواندز) أن مواطناً يُدعى (أ.س.ح) برتبة رائد في قوات الآسايش في القضاء انهى حياته للأسف خلال أداء واجبه الرسمي".

وأضاف أنه "طبقا للتحقيقات الأولية فإن ذلك الشخص المنتحر كان يعاني من مرض نفسي".

وتابع ديواري القول إنه "بناءً على أمر قاضي التحقيق أُرسلت جثته إلى دائرة الطب العدلي في مستشفى (آشتي) في سوران وبدأت شرطة قضاء رواندز بفتح تحقيق بالحادث".